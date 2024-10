Combinaison du coffre-fort de l’appartement 206 – Silent Hill 2 Remake

Solution du coffre-fort de l’appartement 206

Un texte au mur indique les indices donnant les chiffres de la combinaison, ainsi que le sens dans lequel le bouton doit être tourné. En cas de succès, vous récupérerez la Pièce [Homme], nécessaire à la résolution de l’Énigme des pièces de Wood Side, ainsi que la clé en acier permettant de sortir.

Solution mode Normal

Le message au mur dit :

« À droite, où les toits déchirent la nuit

À gauche, retournent les pas d’on ne sait qui

A-t-il trouvé un toit, dites la vérité !

Ou un flot de souvenirs menant droit en enfer ? »

Trois dessins accompagnés d’un nombre sont cachés dans la pièce :

En face du coffre et dans un coin, un dessin de rivière affiche le nombre 11

Sur le mur de gauche, en faisant face au coffre, un dessin de maison avec des empreintes de pas affiche le nombre 7

Dans le couloir qui mène à la porte verrouillée, au-dessus la tapisserie déchirée, un dessin d’un groupe de maisons affiche le nombre 13

Examinez le coffre pour entrer la combinaison suivante :

Tournez vers la droite jusqu’à 13 et validez

Tournez vers la gauche jusqu’à 7 et validez

Tournez vers la droite jusqu’à 11 et validez

