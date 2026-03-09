Shinji Mikami (Resident Evil) annonce un nouveau projet AAA avec son studio Unbound

Un nouveau studio composé de solides vétérans

Selon le site officiel du studio (en ligne depuis près d’un an mais découvert récemment) et une récente interview relayée par le site Video Games Chronicle , le studio Unbound, dirigé par Shinji Mikami, travaille actuellement sur une nouvelle licence AAA originale destinée aux consoles et au PC. Les responsables du studio expliquent que leur objectif est de créer une toute nouvelle licence destinée à un public exigeant.

Le projet vise bien le segment AAA, tout en précisant qu’il proposera un contenu davantage comparable à une production AA, le studio ne disposant pas de la même main-d’œuvre que les grands studios japonais. L’équipe compte d’ailleurs actuellement une cinquantaine de personnes. Pour l’instant, aucun détail concret sur le gameplay, l’univers ou la période de sortie n’a été communiqué.

L’équipe insiste toutefois sur sa volonté de créer un jeu ambitieux capable de s’imposer comme une nouvelle franchise. Unbound a été fondé après le départ de Shinji Mikami de Tango Gameworks, studio à l’origine de titres comme The Evil Within et Hi‑Fi Rush. Le créateur est surtout connu pour avoir réalisé Resident Evil, considéré comme l’un des jeux fondateurs du survival horror moderne. Nous avons d’ailleurs récemment publié un dossier complet consacré à cette figure importante du jeu vidéo que l’on vous invite à lire pour en savoir plus.

Même si Mikami reste impliqué dans le projet, il a expliqué ces dernières années vouloir laisser davantage de place à une nouvelle génération de développeurs. Par ailleurs, si l’on se fie à ses déclarations passées, il ne faut pas forcément s’attendre à un nouveau survival horror. L’équipe d’Unbound réunit néanmoins de nombreux vétérans de l’industrie japonaise, ayant travaillé sur des jeux d’envergure comme Silent Hill, Resident Evil, Devil May Cry, Sonic the Hedgehog, Hi‑Fi Rush, Okami, Killer7 ou encore El Shaddai: Ascension of the Metatron.

Parmi les membres cités figure également Masato Kimura, producteur de Ghostwire: Tokyo et de Hi-Fi Rush, collaborateur de longue date de Shinji Mikami ayant également travaillé sur Devil May Cry, Resident Evil et d’autres projets. Pour l’instant, aucune image ni bande-annonce n’a été dévoilée, ce qui laisse penser que le développement en est encore à un stade relativement précoce.

Mais avec le nom de Shinji Mikami associé au projet, cette nouvelle licence AAA attire évidemment l’attention. Nous devrions en apprendre davantage dans les prochains mois.