Pas de retraite pour Mikami

Aucune vraie annonce officielle à ce sujet n’a été formulée à ce jour, mais la mèche a été vendue suite à la dernière présentation de Shadows of the Damned: Hella Remastered, un titre (l’original, pas le remaster) qu’il a réalisé aux côtés de Suda51. C’est sur le site officiel du jeu, dans l’onglet des créateurs, que l’on peut lire une rapide biographie de Shinji Mikami, qui révèle qu’il est maintenant aux commandes d’un studio nommé Kamuy Inc.

Pour l’instant, on ignore la taille et l’ambition de ce studio, tout comme on ne sait pas s’il travaille sur un premier projet ou si son but est tout autre. Mais en tout cas, Shinji Mikami est bien de retour dans l’industrie et celles et ceux qui ont adoré ses précédents jeux verront sans doute cela comme une aubaine.