Severed Steel : un trailer et une démo pour le FPS ultra nerveux

Digerati et Greylock Studio ont profité de cet E3 2021 pour à nouveau montrer leur bébé, à savoir Severed Steel, un FPS à l’action intense qui mettra vos compétences manette en mains à rude épreuve.

Une démo pour Severed Steel

En plus d’avoir partagé un tout nouveau trailer permettant d’apercevoir de jolies acrobaties qu’il sera possible de réaliser en jeu, du moins pour les plus doués et douées d’entre nous, le studio nous a également mis à disposition une démo publique dès à présent disponible. Malheureusement, cette dernière n’est disponible que sur PC (via Steam), les joueurs et joueuses consoles ne pourront donc pas s’essayer au titre sans passer par ce support.

Cette démo contient 5 niveaux issus de la campagne ainsi que 5 niveaux dit « arcade ». Pour rappel, Severed Steel sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC (via Steam) cette année, sans plus de précision.