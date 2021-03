Impact devient Severed Steel, et s’offre une fenêtre de sortie en vidéo

Severed Steel est un jeu de longue date. En effet, le soft se nommait auparavant Impact, et a donc finalement changé de nom. Désormais, le FPS de Greylock Studio semble prêt à sortir, et est annoncé dans ce premier trailer.

Eclatez vos ennemis avec style dès cet été

Comme nous pouvons le voir sur cette première vidéo, Severed Steel prendra la forme d’un FPS fortement dynamique. Presque comme dans un Superhot, le titre vous demandera de dézinguer une tripotée d’ennemis, tout en effectuant diverses acrobaties.

Le tout, avec la possibilité d’utiliser un bullet time, permettant d’esquiver les balles dans des décors en voxel destructibles. De nombreuses armes seront de la partie, et vous pourrez même vous la jouer corps à corps en mettant de petits coups de pied à vos ennemis.

Il n’y a pas à dire, Severed Steel devrait être clairement défoulant, et notez que le FPS de Greylock Studio sortira cet été, sans plus de précisions sur PC, PS4 et Xbox One.