SEGA pourrait révéler jusqu’à quatre nouveaux jeux d’ici le Tokyo Game Show

Quels jeux mystères pour SEGA ?

Pour le Tokyo Game Show, SEGA viendra avec quelques jeux connus sous le bras comme Sonic Racing CrossWorlds, Football Manager 26 ou encore Persona 5: The Pahntom X, mais il aura aussi avec lui des titres qui n’ont pas encore été révélés au public. Parmi eux, on peut certainement noter la présence de l’un ou de plusieurs nouveaux jeux issus du studio Ryu Ga Gotoku, qui pourraient être révélés dès le mercredi 24 lors du RGG Summit, juste avant l’ouverture du salon japonais.

On peut également se dire qu’il ne s’agit pas forcément que de jeux non-annoncés qui se cachent derrière ces cases mystérieuses. Par exemple, un Persona 4 Revival n’est pas à exclure, et SEGA pourrait très bien avoir caché sa mention pour ne pas révéler la surprise de son apparition lors d’une conférence à venir, comme celle de Xbox ou un potentiel Nintendo Direct. Car d’ici le Tokyo Game Show, les émissions spéciales de ce type pourraient être nombreuses, que ce soit chez Nintendo ou bien chez Sony. On laissera à chacun le soin de parier sur qui se cache derrière tout ça, en espérant que cela ne soit pas trop décevant.

Sega's (Segaga) TGS Website features 4 empty slots with coming soon.There are 1 announced and 2 rumored Showcases before Tokyo Game Show at the end of the month.Announced:- RGG SummitRumored:- Nintendo Direct (this week)- PlayStation State of Playtgs.sega.jp/2025/ja/ — Knoebel (@knoebel.bsky.social) 2025-09-09T09:11:01.186Z

Pour rappel, le Tokyo Game Show aura lieu du 25 au 28 septembre prochain.