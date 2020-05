Scarlet Nexus sortira aussi sur PS5, PS4 et PC

Annoncé hier au cours de l‘Inside Xbox, Scarlet Nexus, le nouveau RPG de Bandai Namco, n’avait pour l’instant évoqué qu’une sortie sur Xbox One et Xbox Series X. Même si l’on n’en doutait pas trop, le titre vient de confirmer qu’il arrivera également sur les autres supports.

Une sortie sur toutes les plateformes

C’est dans un communiqué, lâché par la branche asiatique de l’éditeur, que les autres consoles ont été évoquées. Scarlet Nexus arrivera donc bien sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X. On suppose que la présentation chez Microsoft était donc le même coup de communication que Jump Force, sans pour autant être une exclusivité. Cependant, les performances se feront bien du côté de la machine Xbox avec le Smart Delivery et une optimisation Series X.

Pour rappel, Scarlet Nexus est une nouvelle licence d’action RPG où l’on prendra le contrôle de Yuito Sumeragi. Avec un style visuel assez proche de God Eater, le titre est chapeauté par d’anciens développeurs de Tales of Vesperia. Pas encore de date, ni de rendez-vous pour la prochaine apparition du titre. Sur le site officiel, l’encart « éditions » suggère un collector pour sa sortie, encore non dévoilé.