Scarlet Nexus annonce sa date de sortie et la production d’un anime par Sunrise

Scarlet Nexus était resté silencieux tout au long de ce début d’année, mais c’était visiblement pour revenir vers nous avec d’excellentes nouvelles. Le titre, qui était ici simplement prévu pour l’été 2021, revient avec un tout nouveau trailer centré sur son histoire, mais il nous donne surtout une date de sortie et une autre surprise en plus.

Une sortie estivale pour le titre

Scarlet Nexus permettra de découvrir deux personnages jouables, mais le Bandai Namco s’est surtout concentré sur Yuito Sumeragi dans les différents trailers.

On a aujourd’hui droit à plus d’informations concernant Kasane, l’autre personnage que l’on pourra contrôler, qui illustre ici ses capacités. Elle se mettra visiblement sur la route de Yuito et combattra elle aussi à l’aide de pouvoirs spéciaux. On apprend également qu’en plus de combattre avec grâce, les personnages pourront afficher plusieurs styles différents grâce à de nombreux objets esthétiques.

Bandai Namco nous informe alors que Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. En plus de cette nouvelle, l’éditeur indique qu’un anime va voir le jour dans la foulée, avec une diffusion en simultanée qui commencera cet été. Cet anime sera produit par Sunrise, que l’on connaît pour les séries Gintama, Gundam, ou encore Code Geass.