Saros devrait être plus accessible que Returnal, avec une difficulté plus « à la carte »

À vous de pousser les leviers pour créer un challenge équilibré

Durant son passage lors du dernier State of Play, Saros a eu droit à une présentation de certaines de ces mécaniques, à commencer par la zone du Passage, un endroit où vous vous rendrez régulièrement afin de pouvoir discuter avec d’autres PNJ tout en préparant votre nouveau run. C’est aussi là que vous pourrez avoir accès à la « matrice d’armure », un système qui prend la forme d’un arbre de progression. Autrement dit, au fil des runs, vous accumulerez des ressources vous permettant d’améliorer définitivement certaines de vos capacités tout en obtenant de nouvelles fonctionnalités, rendant vos prochains essais un peu plus simples à gérer.

Si cela ne vous suffit pas, vous aurez aussi à votre disposition les « modificateurs carcosiens ». Il s’agit là de modificateurs permettant d’ajuster certains détails, comme les dégâts que vous allez subir ou l’aggressivité des ennemis. La particularité de ce système est de faire en sorte de toujours proposer un challenge équilibré. Pas question de prendre uniquement les modificateurs qui vous aident, il faudra rééquilibrer la balance avec certaines contreparties pour profiter de certains bonus. De quoi offrir une difficulté à la carte, histoire d’éviter l’éternel débat autour de la difficulté.

Saros sera disponible dès le 30 avril 2026.