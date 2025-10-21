Sarah Bond, présidente de Xbox, confirme pour la millième fois qu’une nouvelle génération de Xbox est en développement

Une question qui revient trop souvent en boucle

Oui, il y aura bien une prochaine Xbox. C’est ce que le groupe martèle depuis des semaines, mais sa parole a perdu de la valeur tout au long de cette année dans la mesure où certaines de ses vieilles promesses n’ont pas été tenues, notamment concernant le Xbox Game Pass et son prix. Variety a donc naturellement questionné Sarah Bond, présidente de Xbox, à ce sujet, qui a une nouvelle fois confirmé les plans du constructeur :

« Nous sommes à 100% en train de planifier l’avenir. Notre hardware nouvelle génération est en développement. Nous avons étudié le prototypage et la conception. Nous avons annoncé un partenariat avec AMD à ce sujet, et il tient toujours. Nous avons vu là [avec la ROG Xbox Ally] une opportunité d’innover autrement et d’offrir aux joueurs un autre choix, en plus de notre hardware nouvelle génération. Nous sommes toujours à l’écoute des attentes des joueurs et des créateurs. Lorsqu’il y a une demande d’innovation, nous la créons. »

Sarah Bond insiste sur l’importance du choix pour le public, représenté par le slogan « This is an Xbox », martelé un peu partout pour vous faire comprendre que la marque est présente sur tous les écrans :

« Nous voulons que chacun ait le choix. Nous voulons offrir une option aux joueurs les plus exigeants, à la recherche des dernières innovations et de nouvelles possibilités. Et si quelqu’un recherche un moyen de jeux à des jeux PC en nomade, qu’il soit un joueur occasionnel ou un passionné de jeux vidéo, la Xbox Ally est fait pour lui. Nous offrons une multitude de choix, pour aller à la rencontre des joueurs là où ils se trouvent. »

Mais le fait que le public se questionne toujours sur l’avenir du constructeur sur ce marché du hardware est forcément un problème pour la marque, dont les dirigeants ne peuvent pas passer tout leur temps à assurer qu’une nouvelle génération est en cours de développement.