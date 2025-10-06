Xbox dément les récentes rumeurs concernant la fin du développement de ses nouvelles consoles

La même rengaine une fois encore démentie

La rumeur s’est propagée ce week-end suite à un article d’Insider Gaming s’appuyant sur les propos d’un dénommé SneakersSO, dont la crédibilité reposait sur peu de choses. Ce dernier affirmait que Xbox s’apprêtait à sortir du monde du hardware pour se concentrer sur ses services et ses jeux, une ritournelle que l’on entend depuis le passage multiplateforme du constructeur. Et à vrai dire, vu les récentes décisions de Xbox, on ne pourra pas vraiment dire que l’idée n’est pas crédible, étant donné que le marché hardware de l’entreprise est véritablement à la peine.

Et c’est peut-être pour cela — couplé au fait que cette rumeur a été reprise par quelques gros sites — que Microsoft se sent obligé de clarifier les choses. Dans un communiqué fourni à Windows Central, le principal intéressé a indiqué que tout cela n’était pas vrai, en rappelant qu’il avait annoncé un accord avec AMD dans ce sens il y a à peine trois mois :

« Nous investissons activement dans nos futures consoles et appareils, développés et fabriqués par Xbox. Pour plus de détails, la communauté peut consulter l’annonce de notre accord avec AMD. »

Une manière de rappeler qu’il ne faut pas croire sur parole le premier insider venu, même si la parole de Xbox a également perdu en crédibilité au cours de ces dernières années. En témoigne la politique multiplateforme du constructeur qui s’est accélérée plus vite que ce que Xbox avait annoncé, au même titre que la hausse du prix du Game Pass. Pour l’heure, cette rumeur est a priori fausse et le marché hardware est toujours une préoccupation pour Xbox. Qui sait encore pour combien de temps.