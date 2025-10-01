Rock Band 4 va disparaitre de la circulation dès cette semaine, alors qu’il va fêter son dixième anniversaire

Une playlist dont les droits ne seront pas valables

On a vu mieux comme cadeau d’anniversaire. Le 5 octobre prochain, Rock Band 4 aura en effet 10 ans, et à cette occasion, il sera tout bonnement retiré de la vente sur le Microsoft Store et sur le PlayStation Store. La raison ? Des droits d’exploitation qui expirent, puisque les licences empruntées pour certaines des musiques du set de base ne seront plus valides. Au lieu de les renouveler, Harmonix ferme définitivement le rideau :

« Le dimanche 5 octobre 2025, Rock Band 4 fêtera ses 10 ans. Quelle aventure ! Cette étape importante s’accompagne d’un changement majeur : les licences originales de la bande-originale expirent. De ce fait, Rock Band 4 sera retiré des boutiques numériques PlayStation et Xbox. Si vous possédez déjà le jeu, rien ne change : vous conserverez un accès complet et pourrez toujours télécharger le jeu et les chansons sur tout nouvel appareil compatible. Il en va de même pour le contenu téléchargeable : les chansons seront retirées dès qu’elles atteindront les 10 ans, mais tout ce que vous avez acheté restera dans votre bibliothèque. Nous sommes très reconnaissants de la passion dont fait preuve cette communauté. De la part de toute l’équipe, ce fut une expérience unique de vous proposer des défis Rivals, une bibliothèque de contenu téléchargeable extrêmement complète et une simulation de groupe de premier ordre. Si vous aviez envie de récupérer quelques dernières chansons, c’est le moment. Merci encore ! »

La question de la préservation des jeux se posera une nouvelle fois, même si ces jeux sont de base très liés à l’achat d’accessoires bien physiques. C’est en tout cas définitivement la fin d’une ère pour une licence qui aura marqué les esprits.