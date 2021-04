Road 96 sortira aussi sur Nintendo Switch et s’offre un nouveau trailer

Annoncé lors des derniers Game Awards, Road 96 nous avait déjà présenté son ambiance et son pitch via un premier trailer. L’aventure était jusqu’ici annoncée pour une sortie PC en 2021, mais le dernier Indie World de Nintendo a permis de voir que le titre de DigixArt allait également débarquer sur Nintendo Switch.

Road to Switch

Pour l’occasion, le jeu s’offre un nouveau trailer dans lequel il illustre bien les différents choix qui seront proposés et qui déboucheront sur des chemins totalement différents. On y découvre donc de nouvelles images pour le titre, ainsi que des situations uniques qui promettent une belle rejouabilité.

Pour ce qui est de la sortie Switch, le directeur créatif du jeu, Yoan Fanise, déclare : « Nous pensons que la Switch est la plateforme idéale pour jouer à Road 96, car elle est nomade et vous pouvez l’emporter « sur la route », dans votre sac à dos. Les paysages et les personnages de Petria ont d’autant plus de relief que vous les découvrez du bout des doigts. C’est un plaisir d’avoir des noms tels que Nintendo et OMEN by HP à nos côtés pour aider notre petit jeu indé. »

Road 96 est donc attendu pour cette année sur PC et Nintendo Switch.