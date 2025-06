Revenge of the Savage Planet dévoile sa road-map chargée pour le reste de l’année

Une ambition, une team

Par un post publié sur ses réseaux sociaux, le studio annonce sa roadmap pour l’année 2025, avec de nouveaux modes, des améliorations de performances, mais aussi de nouveaux cosmétiques pour votre personnage et votre base. Le studio en a d’ailleurs profité pour informer d’une baisse de prix permanente sur Steam (de 29,99€ à 39,99€) ce qui reste une très bonne nouvelle.

🗺️ 2025 ROADMAP 🗺️Brand new modes, performance updates, habitat customization and SO MUCH MOREEEEEE 👇 — Revenge of the Savage Planet (@savageplanet.games) 2025-06-12T15:52:20.357Z

Côté mises à jour, il faut noter le déploiement du Patch du Jour 30 qui sera suivi de nombreux fix de bugs en juillet. Le nouveau contenu arrivera dès le mois d’août avec l’arrivée du mode photo qui était uniquement présent sous forme de mission sans aucune liberté. Le mode performance débarquera aussi ce mois-là, tout comme de nouveaux objets pour votre base. En septembre, le mode Remix viendra changer notre manière de jouer en offrant, on l’imagine, davantage de libertés. Une nouvelle tenue sera notamment disponible.

Puis viendra le temps du mode Bingo Brawn avec de nouveaux objectifs rapides par exemple et là aussi une nouvelle tenue sera de la partie. La suite de l’amélioration de la Base attendra novembre tandis que les mods feront leur apparition via mod.io dès le mois de décembre pour toujours plus de nouveautés et de personnalisation venant de la communauté.

Du contenu solide qui viendra clôturer cette année, bien qu’il manquerait une extension narrative ou quelque chose du genre. Revenge of the Savage Planet est disponible depuis le 8 mai dernier sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S et dans le Xbox Game Pass. Vous pouvez retrouver notre test pour en apprendre plus sur le jeu.