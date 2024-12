Revenge of the Savage Planet : Nouvelles informations et trailer de gameplay, le jeu de Raccoon Logic fait le plein d’informations croustillantes

Si vous pensiez que Journey to the Savage Planet était un peu trop linéaire et ne proposait finalement que peu de liberté d’action dans sa feuille de route, les développeurs nous ont confirmé que pour ce second opus, le mot d’ordre était justement « liberté ». Grâce à ses planètes qui semblent beaucoup plus riches et denses, l’objectif est de fouiller partout, se perdre, pour trouver tous les secrets et créatures permettant d’une part de compléter le Kindex qui devrait comporter le double d’entrées que dans le premier opus, mais aussi de gratifier l’exploration en découvrant de nouvelles combinaisons et autres améliorations de gameplay. Un monde qui semble donc plus complet, plus organique aussi, plus crédible, tel que le voulaient les développeurs comparativement au premier jeu.

Un monde fou de possibilités

De multiples nouvelles interactions sont donc au programme comme la capture de créatures, envoyées illico-presto dans votre habitat et son Musée, permettant l’étude en détails des créatures capturées et le déblocage de nouvelles tenues par exemple. Un système de combinaison qui semble assez complet, et qui devrait réserver un bon aspect de personnalisation de notre expérience en jeu, et dont certaines seront exclusives à la version physique du jeu (distribuée par Maximum Entertainment).

C’est en partie ce qui a justifié le passage à la troisième personne pour Revenge of the Savage Planet : pouvoir proposer divers habillages à notre personnage, mais aussi proposer davantage d’interactions visuelles avec le joueur de par l’ajout d’animations complètement loufoques (décrite comme de la « comédie physique ») à l’instar de cette course effrénée, ou encore cette glissade sur les genoux, sans parler du coup de pied ravageur qui vient remplacer ici la gifle du premier opus. Et il faut dire que bien que cela soit assez perturbant au premier abord, les animations exagérées associées aux divers bruits environnants fonctionnent incroyablement bien. L’occasion aussi d’améliorer la visibilité des phases de plateforme et de permettre d’aller encore plus loin sur cet aspect-là.

Pour progresser dans l’univers du jeu et ses quatre planètes (du moins officielles, une cinquième secrète nous ayant été confirmée si toutes les conditions ont été levées par les joueurs et joueuses), il vous faudra donc améliorer votre personnage à la manière d’un Metroidvania, avec des retours en arrière nécessaires pour progresser une fois les compétences nécessaires obtenues, le joueur débutant son périple sans aucun équipement. Il vous faudra passer par la case imprimante 3D comme dans le premier jeu pour fabriquer des améliorations et équipements en suivant des quêtes principales, secondaires et même des défis pour obtenir le maximum de compétences possibles. Passer de l’une à l’autre se fera via un canon planétaire accessible que lorsque toutes les conditions auront été réunies.

Et bien que les développeurs nous aient confirmé que certains retours en arrière seront facultatifs et contribueront à l’exploration poussée pour compléter nos recherches, certaines seront obligatoires. Pour cela, une carte plus détaillée à été mise en place, et bien qu’elle ne se découvre qu’au fil de vos explorations, vous pourrez également annoter des zones pour ne pas perdre de vue des coffres ou zones inaccessibles. Une combinaison obtenue vous permettra d’ailleurs d’étiqueter ces coffres ou objets pour y revenir plus tard dès que vous aurez les compétences requises. Les téléporteurs feront leur retour pour gagner du temps, bien que nous ayant été un peu surpris de l’animation de ceux-ci, moins aboutie que dans le premier opus à date.

Parmi les nouveaux outils que l’on pourra utiliser, on pense notamment au lasso qui peut aussi devenir un grappin, tel que nous l’avions vu dans les précédentes vidéos de présentation du jeu, mais il sera aussi question de pistolets à colle, d’un pistolet à eau (permettant de nettoyer des zones ou d’éliminer des créatures), d’un parachute pour toujours plus de verticalité, d’un jet-pack et d’autres choses encore non annoncées. Des défense de zone feront également leur apparition lors du hack de coffres par exemple, avec un certain nombre de créatures à éliminer avant de pouvoir ouvrir lesdits coffres. Tout comme ces labyrinthe invisibles dans lesquels utiliser votre pistolet à eau à la manière d’un Splatoon vous permettra de trouver des récompenses en fin de parcours.

Les développeurs souhaitent d’ailleurs minimiser l’usage de l’arme qui fait son retour ici aussi, en permettant d’utiliser l’environnement, les fluides émis par les créatures ou même vos propres munitions de colle pour provoquer des réactions en chaînes liées à la physique des lieux. On pense notamment à cette colle verte très glissante mais aussi hautement inflammable, ou encore celle-ci qui brûle instantanément les créatures ou vous-même, tandis que certaines réactions permettront d’alimenter en électricité des structures mystérieuses pour résoudre des énigmes et progresser davantage. De plus, vous l’avez peut-être déjà aperçu, vous devrez également aménager votre base avec divers éléments customisables, bien que nous n’en ayons eu qu’un bref aperçu durant cette présentation.

Mais les grands classiques de Journey to the Savage Planet font aussi leur retour : les mails bien salés et les publicités totalement barrées seront de la partie, tandis que Martin Tweed, le PDG de votre ancienne boîte Kindred Aerospace fera son retour pour vous donner des opportunités et quêtes annexes pour vous pousser à explorer. Les blobs oranges vous permettront une fois de plus de gonfler votre barre de vie et votre endurance, tandis que des ressources élémentaires pour permettront de nouveau d’améliorer vos équipements (carbone, silicium, aluminium etc.).

Au final, environ 15 à 20h de jeu devraient être nécessaires pour terminer l’aventure sans forcément tout avoir trouvé, ce qui en fait un jeu bien plus long que son aîné, bien qu’il nous faudra vérifier cela manette en main. Mais vous l’avez certainement déjà vu dans les différents trailers présentés, l’aventure pourra se faire en solo mais aussi en coopération locale (comme au bon vieux temps) ou en ligne à deux joueurs avec du crossplay pour plus de liberté dans le choix des plateformes et encore plus de fun. Il vous faudra cependant choisir de faire toute l’aventure seul ou à deux, rejoindre une partie en cours ne semblant pas au programme de cet opus.

L’occasion d’aborder que les développeurs nous ont confirmé que cette suite pourra être suivie de manière indépendante du premier jeu, pour qu’un maximum de joueurs et joueuses puissent embarquer dans le monde loufoque qu’ils ont préparé. Loufoque bien entendu, mais pas que, avec l’affirmation d’un ton un peu plus sombre surtout au début de l’aventure, pour faire en quelque sorte écho avec le monde actuel, ce que les développeurs qualifient ici de « dystopie optimiste ». L’équipe d’une trentaine de personnes est par ailleurs assez fière de pouvoir détenir leur propriété intellectuelle désormais, suite à la fermeture de Stadia (Google). Enfin, pas de plan prévu à date pour une disponibilité dans un service d’abonnement de type Xbox Game Pass.

Après cette large présentation de Revenge of the Savage Planet, nous avons hâte de nous plonger dans cet univers riche et coloré, qui semble proposé un monde davantage organique et complet qu’auparavant. Il nous faudra vérifier la pertinence de la narration que nous n’avons que brièvement aperçu ici, ainsi que sur la réelle liberté d’action laissée aux joueurs et joueuses, lors de sa sortie sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S au mois de mai prochain sans date précise pour l’instant. Pas de plan d’ailleurs pour un éventuel DLC après la sortie pour l’instant. Une édition physique distribuée par Maximum Entertainment est enfin prévue sur PS5 et Xbox Series X/S.