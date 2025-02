Revenge of the Savage Planet : Un nouveau trailer bien barré nous apprend que le titre atterrira le 8 mai

Kindred needs you !

Cette suite du jeu d’action-aventure développé par Raccoon Logic a déjà pu se montrer à quelques reprises depuis son annonce à la Gamescom. Et entre un premier hands-off que l’on a pu résumer au sein d’un article, ou encore les diverses informations complémentaires livrées par une présentation davantage détaillée, vous avez de quoi nourrir votre curiosité d’ici la sortie du jeu, qui nous montre aujourd’hui un nouveau trailer.

On retrouve l’incontournable Martin Tweed, PDG de Kindred Aerospace, l’entreprise pour laquelle vous allez vous lancer dans de dangereuses et excitantes expéditions. Et toujours aussi peu considéré par votre employeur, les gadgets et fonctionnalités douteux ne manqueront pas pour aller explorer moult terres inconnues.

Le trailer résume alors les principales features de cette suite et notamment ses armes, comme le canon conducteur, le canon à slime qui fait glisser les ennemis, ou au contraire le canon à colle. Une des nouveautés majeures est aussi mise en avant : la capture des créatures. La récupération d’un spécimen déclenchera une recherche qui, une fois complétée, débloquera de nouveaux éléments pour votre inventaire.

Du côté des outils, la fourche magique affiche son joli potentiel de construction de plateforme et le lasso électrique, véritable couteau suisse, fait l’objet d’une démonstration des plus… efficaces. Enfin, la présentation du Pacificateur finit d’appuyer l’ambiance toujours aussi loufoque d’un jeu qui, une fois encore, garantit quelques tranches de rigolade.

Revenge to the Savage Planet débarquera le 8 mai sur PC, PS5, Xbox Series et PS4.