Housemarque dévoile Saros, un nouveau jeu de tir dans la lignée de Returnal

Un nouvel Housemarque, ça Saros

Un œil dans lequel se reflète un déversement de projectiles, telle est l’image sur laquelle l’annonce de Saros nous quitte, et quoi de plus symbolique lorsque l’on sait à quel point Housemarque baigne allègrement dans le domaine du bullet hell.

On connait l’habitude du studio de ne pas se lancer dans des suites, mais plutôt dans des nouvelles IP peaufinant encore un peu plus leur recette du jeu de tir avec plein de bouboules à l’écran. Et puisqu’il eût été peu sensé de faire une suite à Returnal, c’est tout naturellement que l’on parle à nouveau d’un univers inédit.

Difficile pourtant de ne pas tracer des parallèles plus particulièrement avec l’aventure de Selene Vassos qu’avec une autre. Rien que le principe de boucle temporelle, bel et bien de retour en garantissant à la fois une progression permanente tout en redistribuant les cartes à chaque nouvelle run.

On peut également compter sur un focus vis-à-vis de la narration. On contrôle ici Arjun Devraj, un soldat talentueux se battant sur la planète Carcosa tout en faisant face à une éclipse des plus inquiétantes, et que l’on imagine en partie responsable du fait que l’on recommence encore et encore.

Prévu sur PS5 et amélioré pour la PS5 Pro, Saros va devoir se faire attendre puisqu’il débarquera en 2026.