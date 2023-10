Housemarque (Returnal) prend du galon et se relocalise dans un plus gros studio

Un déménagement qui va demander du temps

Avec la bonne réception critique de Returnal et l’arrivée de Sony en tant que nouveau propriétaire, le studio peut désormais viser plus haut et donc se permettre d’accueillir un peu plus de monde. Housemarque ne compte pas déménager très loin puisque le studio restera à Helsinki, capitale de la Finlande. Voici ce que le studio déclare à propos de ce changement :

« Housemarque, membre de la famille PlayStation Studios et la plus ancienne société de jeux vidéo de Finlande, se prépare à lancer l’un des sièges sociaux de jeux les plus avancés des pays nordiques d’ici la fin de 2024 […] Cette nouvelle organisation témoignera non seulement de notre riche héritage en matière de jeux vidéo, mais sera également un phare d’innovation et de créativité dans la capitale la plus septentrionale. »

En devant l’un des studios principaux du pays, Housemarque a le vent en poupe et devrait continuer à travailler sur des jeux PS5 ambitieux comme Returnal. On ne sait encore rien du nouveau projet du studio, mais il sera surveillé avec la plus grande attention.