Resident Evil 4 Remake fait monter la pression avec un nouveau trailer et une démo en approche

Puisque Resident Evil 4 Remake a largement été présenté sous la bannière PlayStation, on s’attendait à le revoir pour ce nouveau State of Play qui a eu lieu tout juste un mois avant la sortie du jeu. Le titre n’a plus grand chose de neuf à nous présenter mais Capcom continue de faire saliver les fans en dévoilant de nouvelles images qui donnent vraiment envie d’avoir la manette en mains pour essayer tout ça. Et ça tombe bien, puisque ce sera bientôt possible grâce à une démo.

Le mode Mercenaires arrivera après en DLC

Si cette bande-annonce nous montre tous les défis que ce pauvre Leon va croiser sur sa route, comme un duel qui s’annonce épique contre Jack Krauser, elle a surtout pour but de préciser l’arrivée d’une démo pour le jeu. En revanche, aucune date n’est précisée mais on sait qu’elle est en préparation et qu’elle arrivera prochainement.

Capcom nous indique également que le célèbre mode Mercenaires sera bien de la partie pour ce remake, mais lui aussi, il faudra l’attendre. Ce mode supplémentaire n’arrivera qu’après la sortie du jeu, et là encore, aucune date à se mettre sous la dent. Tout ce que l’on sait, c’est que ce DLC sera heureusement gratuit.

Resident Evil 4 Remake sera disponible le 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.