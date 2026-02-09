Remedy (Control, Alan Wake) a un nouveau PDG, qui a longtemps travaillé chez Electronic Arts

Le Bureau a un nouveau chef

C’est donc Jean-Charles Gaudechon qui a été désigné comme nouveau PDG de Remedy, poste qu’il prendra dès le 1er mars prochain. L’intéressé est surtout connu pour avoir travaillé durant des années chez Electronic Arts, d’abord en tant que producteur avant de gérer plusieurs free-to-play comme Battlefield Heroes. Après un détour du côté de CCP Games qui a été racheté par Pearl Abyss (Crimson Desert), il est revenu sous le giron d’EA pour s’occuper du secteur asiatique du groupe durant plus de quatre ans.

Suite à cette annonce, Gaudechon déclare :

« Je suis ravi et honoré de rejoindre Remedy à un moment charnière. Le studio possède une identité créative unique et un solide portfolio. Mon engagement est de préserver ce qui fait sa spécificité, de proposer des jeux exceptionnels et de développer Remedy de manière à créer une valeur durable. Remedy a la vision et l’ambition de devenir un pilier de l’avenir de l’industrie. Nous resterons proches des joueurs, gagnerons leur confiance, mériterons leur confiance, et renforcerons notre indépendance dans la conception et la publication de nos jeux, tout en continuant à collaborer étroitement avec les partenaires qui nous ont soutenus. Je vais m’installer en Finlande avec ma famille et je suis impatient de travailler directement avec l’équipe du studio. »

On lui souhaite maintenant bon courage pour redresser la barre après une année compliquée, même si la sortie de Control Resonant devrait logiquement permettre au studio d’afficher une meilleure mine qu’en 2025.