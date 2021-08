Des remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas sont prévus pour la fin d’année selon Kotaku

Depuis que Take-Two a annoncé dans son dernier bilan fiscal que trois remasters (ou remakes) étaient en cours de développement, tout le monde a immédiatement pensé qu’il pourrait s’agir d’anciens épisodes de la série GTA, comme Vice City ou San Andreas. Kotaku est même certain que des remasters pour ces titres sont en développement, et nous en dit aujourd’hui un peu plus.

Trois remasters pour la fin d’année ?

Selon les sources du site, qui sont toujours à prendre avec des pincettes, une GTA Trilogy serait sur le point d’être révélée, avec des remasters pour GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas.

Kotaku affirme alors que ces projets sont entrés dans les dernières phases de leur développement, et que ces remasters utiliseront l’Unreal Engine pour aboutir à un résultat qui serait « un mix entre de nouveaux et de vieux graphismes ». Drôle de façon de formuler cela, mais l’une des sources mentionne que l’interface utilisateur des jeux a aussi été revue, tandis que l’on ne sait pas si le gameplay a été retravaillé.

C’est la branche Rockstar Dundee qui serait à la tête de ces remasters selon Kotaku, tout en aidant sur les versions next-gen de GTA V. D’ailleurs, à la base, ces remasters devaient être offerts pour l’achat de la version next-gen de GTA V, mais les plans ont changé (il faut bien payer les factures n’est-ce pas). Maintenant, ces trois titres seraient attendus pour la fin octobre / début novembre selon le site, et ce sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Stadia, avec des versions PC et mobiles qui pourraient être reportées.

On évitera ici de croire sur parole les sources en question et on mettra le tout au conditionnel, en attendant la confirmation officielle de Rockstar. Mais voir ces remasters débarquer un jour ou l’autre est en effet plus que probable, reste à savoir quand.