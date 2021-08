Take-Two annonce travailler sur trois remasters encore non-annoncés

On a pu le voir à plusieurs reprises lors des derniers bilans financiers de l’éditeur, des remasters sont bien dans le viseur de Take-Two pour les prochains mois et années à venir. C’est justement dans le dernier rapport de l’éditeur que l’on peut en apprendre un petit peu plus sur cette envie de faire renaître de vieux titres.

Un GTA dans le lot ?

Dans le bilan du premier semestre de l’année fiscale de Take-Two, l’éditeur confirme que des « nouvelles versions de titres déjà sortis » sont en cours de préparation. Autrement dit, on parle ici de remasters qui ne veulent pas dire leur nom.

Take-Two précise alors qu’en plus des versions next-gen de GTA V, trois autres remasters encore non-annoncés sont en préparation.

On pense forcément à des épisodes de GTA ici, même si le catalogue de l’éditeur ne se résume évidemment pas à Rockstar. Rappelons que lors du dernier bilan de l’année fiscale 2020/2021, l’éditeur avait précisé ses ambitions concernant d’éventuels remasters, en souhaitant faire en sorte que ces nouvelles versions ne soient justement pas que de « simples portages », mais de vrais remasters.

On attend maintenant de voir quand ces remasters pourraient être annoncés, et surtout de savoir quels titres ils concernent.