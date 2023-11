GTA Trilogy débarque dans le catalogue Netflix, les trois jeux seront bientôt jouables sur mobiles

Le gros poids lourd que Netflix attendait

Netflix annonce aujourd’hui que Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition arrive sur sa plateforme via le biais de son service de jeux à la demande, aussi bien sur les plateformes Android que sur les appareils iOS. Ces portages mobiles étaient annoncés depuis un moment, mais c’est bien chez Netflix qu’ils seront disponibles à partir du 14 décembre prochain.

Pour rappel, cette compilation regroupe les remasters de GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas. Une collection qui avait été plutôt mal accueillie lors de sa sortie en raison de nombreux bugs et du manque global de peaufinage, ce qui ne rassure pas vraiment quant à l’état des versions mobiles à venir (mais espérons être surpris). Si vous êtes abonnés au service Netflix, vous pourrez donc télécharger les trois jeux sans surcoût et essayer cela par vous-mêmes d’ici quelques jours. Parfait pour patienter un peu plus longtemps après avoir visionné le premier trailer de GTA 6, qui sera diffusé lui aussi le mois prochain.