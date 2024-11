GTA: The Trilogy est enfin mis à jour avec des éclairages comme dans nos souvenirs

Un peu de couleurs dans cette trilogie

Le site RockstarIntel a repéré l’arrivée d’une mise à jour assez conséquente pour cette trilogie, qui contient en réalité des fonctionnalités que l’on retrouve dans la version mobile de la compilation.

Parmi eux, le fameux mode d’éclairage « classique », qui permet de retrouver des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus dans l’ère PS2, et moins fades que l’éclairage qui était proposé jusqu’ici. Il faut aller chercher dans les options des jeux pour choisir ou non ces nouvelles lumières.

De quoi redonner un peu d’identité aux trois jeux, d’autant plus que ce n’est pas le seul apport de la mise à jour. On retrouve également des modèles de personnages quelque peu améliorés, des nuages améliorés et quelques éléments de gameplay corrigés, comme le réticule de visée qui est plus précis et le fait de pouvoir utiliser des fusils à pompe ou des lance-flammes en courant dans GTA III et Vice City. Mieux vaut tard que jamais n’est-ce pas ?