GTA The Trilogy est enfin disponible sur Steam et arrive prochainement sur l’Epic Games Store

C’est un retour en catimini que s’offre GTA The Trilogy sur Steam. Le lancement de la compilation a été on ne peut plus chaotique, avec une version PC décriée pour ses nombreux bugs à tel point que Rockstar avait dû la retirer momentanément de la vente suite aux critiques reçues. Même après plusieurs patchs, tous les soucis n’ont sans doute pas encore été corrigés, mais la collection est de nouveau disponible sur la plateforme de Valve, en attendant d’atterrir sur l’Epic Games Store.

Le retour d’une compilation controversée

Pour fêter son retour, GTA The Trilogy est en promotion sur Steam en affichant un prix réduit à -50%, soit à 29,99 €. Il fallait bien cela pour attirer de nouveau le public vers cette version, même si GTA restera toujours un nom assez puissant pour imprimer des billets verts quoi qu’il se passe.

Si vous attendiez le jeu sur l’Epic Games Store, pas de panique. Cette version est elle aussi en chemin mais elle n’arrivera qu’à une date ultérieure dans le courant du mois de janvier. En espérant que ces deux versions causent moins de soucis que par le passé.

GTA: The Trilogy est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.