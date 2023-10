Les jeux GTA bientôt disponibles sur Netflix ? Le géant de la SVOD veut vraiment s’investir dans le jeu vidéo

Netflix veut passer à la vitesse supérieure

L’information du jour nous vient du Wall Street Journal (relayée par ResetEra), qui fait le point sur la stratégie de Netflix concernant l’approche de ce dernier dans le monde du jeu vidéo. un papier qui nous permet de retenir quelques détails intéressants comme le fait que pour le moment, seuls les jeux qui peuvent être joués avec un smartphone servant de manettes semblent intéresser Netflix, même si cela apporte des limites. Des limites qu’il s’apprête à franchir prochainement, notamment via son propre studio qui développe un AAA avec une équipe de vétérans de l’industrie.

Rajouter des jeux dans son service n’a pas pour but de générer beaucoup de nouveaux adhérents en plus, mais plutôt de conserver plus longtemps ceux que le service possède déjà. Et pour cela, il ne peut pas compter uniquement sur ses propres licences. Netflix s’est ouvert à beaucoup d’éditeurs ces derniers mois, mais il vise désormais les poids lourds du marché, dont Take-Two et sa licence GTA :

« Il y a eu des discussions pour qu’un jeu de la série populaire des Grand Theft Auto de Take-Two Interactive sorte sur le service via un partenariat, selon certaines sources »

On ne sait pas encore de quel épisode il est question et si ce deal a vocation à s’étendre au reste de la saga, mais voir un jeu GTA débarquer sur Netflix serait assurément un grand coup de projecteur pour le service. Naturellement, on peut penser qu’il s’agit davantage de la compilation GTA Trilogy, qui était un temps prévue sur mobiles, que de GTA 6. Reste maintenant à voir si ces discussions vont se concrétiser et marquer un pas de plus dans l’adhésion de Netflix au monde jeu du jeu vidéo.