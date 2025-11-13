Red Dead Redemption devrait aussi sortir sur PS5, Xbox Series et Switch 2

Des version natives sont en chemin

L’organisme de classification américaine ESRB (équivalent du PEGI en Europe) vient de mettre en ligne une page au nom de Red Dead Redemption (repérée par Eurogamer) qui fait état de versions PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il s’agit bien là d’une nouvelle page créée récemment, laissant entendre que ces portages pourraient arriver d’ici peu de temps, étant donné que l’ESRB ne s’amuse pas à générer de telles choses s’il n’y a rien d’officiel.

Alors certes, jouer à Red Dead Redemption sur Switch 2 et sur PS5 est techniquement déjà possible, de même que sur Xbox Series, puisque vous pouvez jouer aux versions PS4, Switch et Xbox 360 du jeu via la rétrocompatibilité de ces consoles. Mais ici, on parlerait de versions natives, qui seraient donc optimisées avec quelques améliorations visuelles au passage (davantage que l’actuelle version PS5 qui affiche du 60 fps). Lesquelles, cela reste encore à voir, mais une chose est maintenant certaine, John Marston va bientôt effectuer son retour.