Red Dead Redemption : que vaut la version PC du monde ouvert Western de Rockstar ?

Toujours plaisant de nos jours ou trop vieux ? Les deux mon capitaine

À l’image du portage PS5 de GTA V, les jeux vidéo de Rockstar sont de véritables œuvres d’orfèvrerie, capables de rester des bijoux intemporels même des années, voire des décennies après leur sortie. Red Dead Redemption a marqué une étape dans la création de mondes ouverts chez Rockstar Games, offrant, par rapport à la licence GTA, une immersion plus historique, une narration introspective, un monde plus vivant et organique, et un rythme plus lent (chose que certains reprochent aux deux Red Dead par ailleurs).

On précise que cette critique vient de quelqu’un ayant déjà terminé le jeu sur PS3 en 2010, ainsi que Red Dead Redemption 2 sur PS4, puis sur PC. Redécouvrir Red Dead Redemption 14 ans plus tard a donc été une expérience en demi-teinte. Par exemple, il est à la fois plaisant et frustrant de jouer à cette « suite » de RDR 2, en établissant des liens avec les événements et personnages évoqués, tout en constatant les éléments manquants, Rockstar n’ayant pas encore imaginé les aventures d’Arthur Morgan lors du développement du premier opus.

Néanmoins, s’il y a bien une raison de rejouer à cet opus, c’est l’histoire de John Marston, qui n’a pas pris une ride. Il est impressionnant de voir qu’un jeu aussi ancien reste parmi les meilleurs en matière d’écriture, de narration et de personnages, avec un protagoniste à la fois tragique et complexe. Cela prouve que Rockstar peut exceller dans un univers plus sérieux et bien moins satirique. N’oublions par également la présence de « Undead Nightmare« , sans doute l’un des meilleurs DLC de l’histoire du jeu vidéo. En revanche, le constat est un peu moins flatteur sur le plan du gameplay. Bien que toujours satisfaisant pour son époque, la comparaison avec Red Dead Redemption 2, qui fait mieux sur tous les plans, est assez cruelle pour ce premier volet.

Les apports techniques, en particulier la fluidité offerte par un 60 FPS (et plus) sur PC, permettent de profiter du jeu dans de bonnes conditions, mais l’ensemble reste tout de même daté. Refaire toutes les missions du mode histoire et quelques missions annexes est un régal, mais les activités secondaires et l’aspect contemplatif ont perdu de leur impact après toutes ces années.

Un prix discutable mais une potentielle mine d’or

Ce qui pourrait bien vous dissuader de prendre cette version PC, c’est son prix de 49,99 €. Une fois de plus, Rockstar joue la carte du cynisme, sachant pertinemment que le jeu se vendra malgré tout, même s’il s’agit officiellement d’un simple portage d’un titre vieux de 14 ans. Bien que cette version se situe objectivement entre le portage et le remaster, rien ne justifie un tarif aussi élevé, d’autant qu’elle ne propose pas l’excellent mode en ligne, encore actif sur PS3 et Xbox 360.

Parmi les améliorations graphiques de Red Dead Redemption sur PC, nous avons :

Une résolution 4K native

Une fréquence d’image jusqu’à 144 Hz

La prise en charge du HDR10

Le support des écrans ultra-larges

Malgré un peu de clipping, même en qualité ultra, ce portage fait un bon travail pour rendre le jeu plus beau que les versions PS3/Xbox 360, et même que la version PS4 tournant sur PS5, grâce à une meilleure qualité des ombres et une plus grande distance d’affichage (bien que la différence entre ces deux plateformes ne soit pas non plus significative). De plus, bien que les configurations recommandées soient assez gourmandes pour un jeu aussi ancien, il peut tourner sur une large gamme de PC. De notre côté, nous avons joué en qualité Ultra avec un Ryzen 7 5800X3D, 16 Go de RAM DDR4, et une RX 6700 XT. Le monde ouvert est également compatible avec les contrôles clavier/souris, qui fonctionnent d’ailleurs très bien.

Bien que quelques temps de chargement subsistent, le gain est notable lorsqu’on installe le jeu sur un SSD. Malgré tout, l’intérêt principal de cette version PC de Red Dead Redemption réside incontestablement dans le potentiel des mods que la communauté pourra développer dans les mois à venir. Il faudra attendre un certain temps avant de voir des reshades poussés à la RDR2 ou des expériences inédites, mais il existe déjà quelques mods pour améliorer la qualité visuelle à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Au bout du compte, découvrir ou redécouvrir Red Dead Redemption si vous avez adoré Red Dead Redemption 2 est une expérience que nous vous recommandons vivement. Sur PC, les améliorations graphiques et le potentiel des mods apportent un réel avantage par rapport aux versions consoles. En revanche, si vous n’êtes pas prêt à dépenser 50 € durant cette période chargée en grosses sorties, il est plus judicieux d’attendre une baisse de prix dans les mois à venir.