Red Dead Redemption se met à jour sur PS5 afin d’afficher un rendu en 60 images par seconde

Le Far West enfin en 60 fps

La mise à jour 1.03 du portage de Red Dead Redemption est sortie, mais elle ne concernera pas tout le monde, car c’est surtout sur PS5 que l’on peut noter une vraie différence. Le jeu n’a pas eu droit à une vraie version PS5 en bonne et due forme, mais la version PS4 est bien jouable sur la dernière machine de Sony. Avant ce patch, jouer sur PS5 ne changeait pas grand chose par rapport à l’expérience sur PS4, mais désormais, il est possible d’activer une limite à 60 images par secondes en se rendant dans les paramètres du jeu, comme on a pu le voir sur la page Reddit du jeu.

Une option de confort qui arrive étrangement à rebours et qui ne concerne donc qu’une seule plateforme, ce qui pourra décevoir. On pourra se demander pourquoi Rockstar n’a pas attendu quelques semaines de plus pour lancer le jeu dans cet état, mais la logique du marché est ce qu’elle est.