Le premier Red Dead Redemption arrive enfin sur PC et dans quelques jours seulement

Le portage tant espéré tombera à la fin du mois

Personne ne s’y attendait plus vraiment, mais Rockstar a surpris son monde aujourd’hui. Red Dead Redemption va bel et bien avoir droit à une version PC. Vous avez bien lu, et vous n’avez finalement eu qu’à attendre plus d’une grosse décennie.

Ce portage PC est actuellement prévu sur Steam, l’Epic Game Store et sur le Rockstar Store, avec une sortie très proche puisqu’il arrivera ce 29 octobre. L’extension Undead Nightmare est également prévue pour la même date sur PC.

Pour faire en sorte de livrer la version la plus propre possible après autant d’attente, Rockstar a demandé à Double Eleven de s’occuper de cette version. Elle pourra être affichée en 4K et sera compatible avec les écrans 144Hz et les écrans ultra-large 21:9 et 32:9). Le support clavier-souris sera présent, comme le HDR10, la compatibilité Nvidia DLSS 3.7 et AMD FSR 3.0, avec tout plein d’ajustement pour régler les ombres, la distance… en bref, une version PC hautement personnalisable avec les technologies modernes.

C’est donc la fin d’une très longue attente, avec ce portage qui n’était qu’une chimère durant de trop nombreuses années. Espérons que Rockstar commence à accélérer le rythme de ses sorties PC, ne serait-ce que pour GTA 6 que l’on a envie de voir sur cette plateforme.