Rainbow Six Quarantine devient Rainbow Six Extraction et dévoile un teaser

Ubisoft n’a décidément pas envie d’attendre l’Ubisoft Forward et prépare déjà le terrain pour sa présentation. Après avoir indiqué que le remake de Prince of Persia ne serait pas de la partie, l’éditeur nous annonce une nouvelle plus joyeuse en dévoilant le nouveau nom de Rainbow Six Quarantine, qui devient officiellement Rainbow Six Extraction. Oups, pardon, plutôt Rainbow Six Extraction, A Ubisoft Original, évidemment (on est taquins).

Les spéculations sont finies

Le titre dévoile donc un nouveau teaser accompagné d’un message de l’équipe de développement, notamment via Antoine Vimal du Monteil, producteur du jeu et Patrick Methé, directeur créatif, ainsi que Richard Stanford, community developer.

On nous indique alors que le jeu a gagné en ambition, tout en précisant que l’on fera face à de nombreux défis en jeu, face à un parasite qui ne cesse d’évoluer. Il faudra alors choisir entre continuer d’avancer, ou opter pour l’extraction, d’où le nom du jeu.

Rendez-vous donc le 12 juin à 21 heures pour en apprendre plus sur ce Rainbow Six Extraction.