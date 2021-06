Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake ne sera pas à l’Ubisoft Forward et ne sortira pas en 2021

On ne peut pas dire que Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake ait eu droit à de jolies réactions lorsqu’il a été dévoilé, et l’annonce de son report n’avait surpris personne. Sans nouvelle du jeu depuis un moment, on se demandait même s’il allait être présent lors de l’Ubisoft Forward de cette semaine, et afin de ne pas faire grimper les attentes, Ubisoft prend les devants en annonçant l’absence du titre.

Un plus gros délai que prévu

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

Vous ne reverrez donc pas Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake lors de l’Ubisoft Forward du 12 juin. L’éditeur l’annonce officiellement via le compte Twitter du jeu, tout en révélant une autre information, à savoir que le jeu ne sortira pas en 2021 :

« Comme vous avez déjà pu le lire, Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake ne sera pas à l’Ubisoft Forward. Nous faisons de grands progrès pour notre jeu qui sortira l’année prochaine, mais nous ne sommes pas prêts à partagé d’autres informations pour le moment. Nous vous donnerons des nouvelles dès que nous serons prêts. »

Ubisoft avait annoncé que le jeu était repoussé à une date indéterminée, mais c’est finalement en 2022 que le jeu verra le jour. Si l’on se fie au dernier bilan financier de l’éditeur, le titre serait toujours prévu pour cette année fiscale, ce qui veut donc dire qu’il devrait sortir entre le 1er janvier et le 31 mars 2022.