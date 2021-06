E3 2021 : Que peut-on attendre de la conférence Ubisoft ?

En début de semaine, nous vous avions proposé de faire un tour du côté de chez Square Enix pour quelques prédictions et attentes concernant le catalogue de l’éditeur, et on s’intéresse aujourd’hui à Ubisoft et son Ubisoft Forward du 12 juin (à 21 heures). Une intervention qui va forcément être très scrutée, étant donné que l’éditeur a beaucoup de titres à montrer, dont plusieurs sont sans nouvelles depuis des années.

Les jeux déjà confirmés

Comme d’habitude, un pré-show sera diffusé avant le vrai Ubisoft Forward, et celui-ci permettra d’obtenir des nouvelles concernant les jeux déjà sortis, comme For Honor, The Crew 2, Trackmania, Brawlhalla ou encore Watch Dogs Legion. On ne parlera pas ici des séries et des films qui devraient aussi être présentés, comme du contenu pour la série Mythic Quest ou encore le film Werewolves Within, voire le film The Division si jamais on a droit à une surprise. Mais voici les jeux que l’on attend par la suite.

Far Cry 6

Date de sortie : 7 octobre 2021

: 7 octobre 2021 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Stadia

Forcément, le jeu va faire parler de lui même s’il s’est déjà bien montré la semaine dernière avec une présentation dédiée. Il ne faut pas non plus s’attendre à ce qu’il prenne beaucoup de place dans le show à cause de cela justement, mais Ubisoft a confirmé que le jeu serait bien présent, et qu’il nous en dira plus sur ce nouvel épisode. Un nouveau trailer ou une démonstration de gameplay non-montée serait donc envisageable.

Rainbow Six Quanrantine (et son nouveau titre)

Date de sortie : 2021 (avant octobre selon Ubisoft)

: 2021 (avant octobre selon Ubisoft) Plateformes : PC – PS4 – Xbox One (probablement PS5 et Xbox Series également)

Après des mois de rumeurs concernant son nouveau nom, Rainbow Six Quarantine est enfin prêt pour nous présenter son tout premier extrait de gameplay lors de l’Ubisoft Forward. Le jeu coopératif aura aussi droit à un trailer, et son nouveau titre va être révélé par la même occasion.

Si on évitera de prendre les paris concernant ce nom, on peut penser qu’il s’agira là de l’un des temps forts de la présentation, avec une démonstration qui devrait occuper pas mal de temps d’antenne. Par ailleurs, le jeu devrait aussi être présent lors du post-show, où des informations sur Siege seront aussi de la partie.

Riders Republic

Date de sortie : 2021

: 2021 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Stadia

C’est confirmé, Riders Republic sera bien de retour cette année après son faux départ. Le jeu était initialement prévu pour sortir en février dernier, mais la situation sanitaire a forcément compliqué les choses.

Le jeu de sports extrêmes développé par l’équipe derrière Steep devrait profiter de l’Ubisoft Forward pour présenter un peu plus de gameplay, et pourquoi pas une nouvelle date de sortie, étant donné qu’il est toujours prévu pour cette année 2021.

Le prochain DLC d’Assassin’s Creed Valhalla

Date de sortie : 2021

: 2021 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Stadia

Le prochain Assassin’s Creed ne se montrera probablement pas cette année si Ubisoft conserve son rythme de publication pour la série, mais Assassin’s Creed Valhalla va bien refaire parler de lui. On devrait alors des informations sur le contenu qui va prochainement arriver en jeu, avec un deuxième DLC, Le Siège de Paris, qui fera suite à La Colère des Druides sorti le mois dernier.

Les jeux attendus mais incertains

Ces jeux pourraient logiquement être présents lors de la conférence, mais pour le moment, Ubisoft n’a pas confirmé leur présence. Etant donné que l’éditeur prévoit plusieurs Ubisoft Forward dans l’année, rien ne dit que ces jeux apparaitront dans l’émission du 12 juin, même s’ils sont attendus pour cette année.

The Division Heartland

Date de sortie : Avant mars 2022

: Avant mars 2022 Plateformes : Inconnue

La série The Division compte s’agrandir dans les prochaines années, et cela passera par The Division Heartland, un free-to-play qui a été annoncé il y a peu avec un premier logo et une image. Censé sortir durant cette année fiscale, on imagine mal que Ubisoft ne s’attarde pas sur ce projet, qui sera le premier vrai free-to-play AAA majeur de l’éditeur, si l’on oublie Hyper Scape.

Etant donné qu’Ubisoft a pris le temps de nous révéler l’existence du jeu quelques semaines avant l’E3, on ne peut pas croire que le timing était anodin, et c’est pour cela qu’on s’attend à ce que le jeu soit montré plus en détails durant la cérémonie.

Roller Champions

Date de sortie : 2021

: 2021 Plateformes : PC – PS4 – Xbox One

L’autre jeu de sport en plus de Riders Republic, c’est bien entendu Rollers Champions, mais pour le moment, Ubisoft n’a pas encore précisé s’il serait présent dans le show.

Le jeu a récemment eu droit à plusieurs essais avec une bêta fermée, et le sort du titre est sans doute lié aux retours des joueurs sur cette dernière. S’il est toujours prévu pour cette année, on imagine que le jeu viendra nous présenter ses progrès ainsi que sa date de sortie définitive.

Prince of Persia : les Sables du Temps

Date de sortie : Avant avril 2022

: Avant avril 2022 Plateformes : PC – PS4 – Xbox One

Repoussé suite à une mauvaise impression avec son premier trailer, le remake de Prince of Persia : les Sables du Temps n’est pas encore assuré d’être remis en avant lors de l’Ubisoft Forward.

Il faut dire que le report indiquait peut-être une nouvelle direction artistique pour le titre, ou un travail massif sur le moteur, ce qui laisse à penser que le jeu pourrait prendre plus de temps que prévu, même s’il est toujours prévu pour sortir avant la fin de l’année fiscale en cours.

Just Dance 2022

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : Inconnues

On pourrait presque dire qu’il s’agit du marronnier d’Ubisoft, mais avec le succès du dernier Ubisoft de Just Dance, on imagine mal qu’un nouvel épisode ne soit pas en cours. Avec un dernier épisode qui a remonté les ventes de la série, Ubisoft est certainement en train de préparer l’opus de cet année, à moins que l’éditeur décide d’offrir plus de DLC à Just Dance 2021.

Mario + Les Lapins Crétins 2

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : Inconnues

Le premier Mario + Les Lapins Crétins avait fait sensation lors de son annonce, et le jeu avait connu un bel accueil critique. Cela fait maintenant des mois que des rumeurs se multiplient concernant un deuxième épisode, et étant donné le succès du dernier, on imagine que Nintendo s’est une nouvelle fois associé à Ubisoft pour produire la suite. On espère donc voir la mascotte de Nintendo en compagnie des Lapins Crétins dès cet E3.

Les projets de longue date

Ubisoft a énormément de studios, mais aussi beaucoup de projets conséquents qui sont sur le feu depuis des années. Et si on espère toujours voir des arlésiennes lors de chaque E3, on n’évitera de trop croire à leur présence, en dehors de grosses surprises.

Skull & Bones

Date de sortie : 2022/2023

: 2022/2023 Plateformes : PC – PS4 – Xbox One (et probablement PS5 et Xbox Series)

S’il y en a un qui ne sortira pas durant cette année fiscale, et qui est reporté d’année en année, c’est bien Skull & Bones. Alors oui, le jeu a été une nouvelle fois reporté, avec une prévision pour l’année 2022/2023, ce qui indique que les chances de le voir cette année sont minces. Mais étant donné que le développement a enfin le vent en poupe (vous l’avez ?) selon les dernières déclarations, une petite mise à jour serait assurément la bienvenue, et loin d’être improbable, à défaut d’être certaine.

Beyond Good & Evil 2

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : Inconnues

L’éternelle arlésienne d’Ubisoft est naturellement attendue une fois de plus lors de cet Ubisoft Forward, mais depuis que Michel Ancel a quitté le navire, difficile de croire que le jeu réapparaitra prochainement. Un signe de vie ne serait clairement pas de trop ici, ne serait-ce que pour confirmer que le jeu n’a pas été annulé.

Rien n’indique la présence du jeu lors du show, et cela fait longtemps que l’on a plus entendu parler de lui. Espérons que toutes les ressources employées à développer cet univers n’ont pas été réaffectées à un autre projet de science-fiction encore plus massif, c’est à dire le jeu Star Wars.

Splinter Cell

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : Inconnues

Comme à chaque présentation d’Ubisoft, les fans de Splinter Cell se prennent à rêver d’un retour de la franchise. On aimerait y croire pour cette année, mais Sam Fischer nous a fait faux bond tellement de fois par le passé que l’on peine à y croire. Qui sait, une surprise n’est pas à exclure, mais on évitera de rêver trop fort pour ne pas être déçu.

Quoique… N’oublions pas que Ubisoft a récemment annoncé des jeux VR pour Assassin’s Creed et Splinter Cell. Alors oui, ce n’est pas forcément ce que les fans attendent, mais au moins la licence serait de retour. En quelque sorte.

Avatar et Star Wars

Dates de sortie : Inconnues

: Inconnues Plateformes : Inconnues

Alors évidemment, on ne s’attend pas à ce que le jeu Avatar soit présenté, ni même le jeu Star Wars, étant donné que celui-ci est censé venir après Avatar. Mais si Ubisoft veut marquer les esprits, un brin de teaser ou un simple bruit de sabre laser ferait déjà trembler le web, même s’il ne faut pas en attendre plus. On ne misera donc pas tout notre argent sur la présence de ces deux colosses, en dehors d’une énorme surprise.

Voilà tout ce que l’on peut attendre de la conférence d’Ubisoft pour cet E3 2021, en dehors des quelques surprises que l’éditeur auraient en réserve. On ne serait clairement pas contre une nouvelle licence à la Immortals Fenyx Rising, ni même à un petit segment indépendant, avec des jeux de plus petite taille.

Et vous, qu’attendez-vous du prochain Ubisoft Forward ? N’hésitez pas à répondre en commentaire, en attendant, on vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette conférence le soir même de sa diffusion sur notre site. Rendez-vous le 12 juin à 21 heures pour découvrir tout cela.