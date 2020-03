C’est le 23 mars 2017 que PUBG faisait son entrée sur le marché du jeu vidéo par l’intermédiaire d’un accès anticipé sur Steam. Depuis, le titre a fait son bonhomme de chemins et s’est écoulé sur les différentes plateformes que sont le PC, la PlayStation 4 et la Xbox One à 65 millions d’exemplaires. Le Battle Royale reste solide sur ses appuis et nous parle de ses futurs projets.

PUBG fait de la résistance

Alors que la lutte dans le domaine du BR est de plus en plus acharnée, notamment avec l’arrivée du dernier concurrent très sérieux qu’est Call Of Duty Warzone, PUBG peut se féliciter d’être toujours présent. Les développeurs mettent régulièrement le jeu à jour afin de l’améliorer et de proposer du nouveaux contenus pour les joueurs afin de les garder. L’année 2019 a été une année de consolidation avec des refontes de cartes et des améliorations de gameplay notables (prises des rebords, système de ping d’objet/ennemis).

C’est sur le blog du titre que l’on retrouve les détails à venir pour cette quatrième année. On peut notamment y voir que « cela comprendra des retouches de cartes, ainsi que de nouvelles cartes, de nouvelles armes et mécaniques, des options de jeu supplémentaires telles que le match à mort par équipe, et bien sûr des améliorations de la qualité de vie et des corrections de bugs pour certains de vos problèmes les plus urgents. »

Vous fêtez tout cela, vous pourrez récupérer gratuitement une caisse qui contiendra un hoodie, un skin d’arme M416 ainsi qu’un parachute créé par la communauté à l’occasion de ce troisième anniversaire. Pour l’obtenir, rien de plus simple il vous suffit de vous rendre dans la boutique en jeu (sur PC avant le 23 avril) ou de vous connecter sur console avant le 26 avril afin que celle-ci ne soit ajoutée automatiquement.