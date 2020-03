PUBG : 65 millions d’exemplaires écoulés selon un récent rapport

Disponible depuis mars 2017 sur PC, après plusieurs mois de Beta, PlayerUnknown’s Battlegrounds ne mit pas longtemps avant de devenir une référence du genre Battle Royale. Ainsi, fin 2017 il investissait la Xbox One, et un an plus tard c’était au tour de la PlayStation 4 d’y avoir droit. La suite logique, à l’image de Fortnite ou encore de Call of Duty, c’était une parution sur mobiles. Nul doute que le titre est un gros succès, bien que son actualité soit moins bruyante que chez la concurrence.

65 millions de copies vendues, PC et consoles confondus

Selon un récent communiqué, les ventes des versions PC, PlayStation 4 et Xbox One mises bout à bout arriveraient à ce chiffre impressionnant de 65 millions d’exemplaires. Surprenant, en trois petites années de vie ; mais surtout une preuve, s’il en fallait une, que PUBG ne se laisse pas écraser par la concurrence, dont l’actualité et la communication en général sont relativement assourdissantes.

Cela étant dit, ce gros chiffre ne prend pas en compte l’édition mobile de PUBG. En effet, celle-ci n’est pas détenue par la même entreprise, et les revenus qu’elle génère ne reviennent pas directement à la PUBG Corp.