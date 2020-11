PS5 : Tout savoir sur le transfert de sauvegarde et la récupération du compte PSN

Au fur et à mesure que la sortie de la PS5 se rapproche, Sony donne de plus en plus de détails sur le fonctionnement de sa console, à commencer par la présentation de son interface utilisateur. Afin d’aiguiller encore un peu plus les futurs acquéreurs de la console, le constructeur a mis en ligne plusieurs vidéos explicatives pour expliquer le fonctionnement de certaines mécaniques, comme les différents modes de consommation d’électricité, le transfert de sauvegarde ou encore la récupération du code PSN.

Comment retrouver ses jeux PS4 sur PS5 ?

Avec cette vidéo (disponible avec des sous-titres en français en paramétrant YouTube), on peut donc comprendre comment fonctionnera la récupération de votre compte PSN sur PS5. Il suffira simplement de vous connecter en entrant vos identifiants, mais si la mémoire vous fait défaut et que vous possédez l’application PlayStation sur smartphone, vous serez en mesure de scanner un QR code pour vous connecter.

Cela vous permettra ensuite d’avoir accès à votre bibliothèque de jeu présente sur PS4, afin de les télécharger à nouveau si vous le souhaitez via le PSN.

Comment transférer ses sauvegardes PS4 sur PS5 ?

Là encore, la pratique n’est pas bien difficile et plusieurs choix s’offrent à vous. Vous pourrez simplement transférer toutes vos données en allumant votre PS4 et votre PS5, et en les reliant au même réseau (filaire ou WiFi), ou bien utiliser une clé USB pour faire basculer vos sauvegarde de votre PS4 à votre PS5.

Notez que si vous possédez un compte PlayStation Plus, vous pourrez utiliser le cloud pour transférer vos sauvegardes d’une console à l’autre.

Comment changer de mode de consommation d’électricité sur PS5 ?

Même en veille, une console consomme une quantité d’énergie qui n’est pas forcément négligeable pour tout le monde. Ainsi, la PS5 propose deux modes de consommation différents. Le premier permet de mettre à jour la console automatiquement et de recharger les manettes même en veille, tandis que le second ne fait rien de tout cela et économise au maximum l’énergie.

Vous pouvez aussi paramétrer manuellement vos préférences afin de trouver l’utilisation qui vous convient le mieux dans les différents paramètres.

Si la PS5 vous intéresse, n’hésitez pas à consulter notre article récapitulatif sur les précommandes de la console, qui sortira quant à elle le 19 novembre en France.