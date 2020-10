Interface PS5 : Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveautés en vidéo

Avec l’approche de la nouvelle génération, notre équipe vous propose de nombreux sujets autour des futures consoles. On vous a par exemple préparé un guide ultime sur la PS5 avec tout ce qu’il faut savoir dessus. Aujourd’hui, on revient sur la présentation de l’interface de la console, et l’on vous explique toutes les nouveautés attendues.

Navigation plus rapide, suivis des objectifs, possibilité de faire plusieurs choses en même temps, cette vidéo vous dit tout ce qu’il faut sur l’interface, ou presque. Rappelons que la PS5 sortira le 19 novembre en France. On vous proposera évidemment un test complet de la machine ainsi que des jeux de lancement.