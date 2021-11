Project Zero : Un vrai cauchemar ? Test du remaster en vidéo

Sorti il y a maintenant six ans sur Wii U, Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires fait sont retour sur nos consoles actuelles. Un bon moyen pour les joueurs et joueuses de découvrir ce titre qui était sorti sur une console qui a fait le flop, tout en essayant de donner une seconde vie au jeu. Malheureusement, malgré un lifting visuel, le titre a encore bon nombre de défauts qui viennent impacter l’expérience et le plaisir de la découverte.

Reste que ce Project Zero propose un concept intéressant et est indéniablement un bon titre horrifique, si bien sûr, vous passez outre ces défauts. On vous en parle dans ce test vidéo. Rappelons que Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.