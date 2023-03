Accueil > Actualités > Professor Layton and The New World of Steam : Le titre de Level-5 se dévoile un peu plus à travers un nouveau trailer

Dévoilé pendant un Nintendo Direct le mois dernier, Professor Layton and The New World of Steam (nom français toujours inconnu pour le moment) a tenu sa promesse faite au public il y a environ deux semaines en donnant de ses nouvelles lors de la conférence Level-5 diffusée un peu plus tôt dans la journée. Au programme, un trailer de trois minutes partageant quelques informations supplémentaires sur le jeu d’aventure et d’énigmes.

Pas de sortie prévue avant 2024 ?

Se déroulant un an après les événements de Professeur Layton et le Destin perdu, ce nouvel opus prendra place à Steam Bison, en Amérique, une ville où « la puissance de machines à vapeur très avancées a fait entrer le monde dans une nouvelle ère et surpasse largement le développement technologique de Londres. » Suite à un mystérieux incident, le célèbre Professeur va se rendre là-bas, ce qui va notamment lui permettre de revoir un certain détective Luke Triton qui est parti vivre aux Etats-Unis pour raisons familiales entre-temps.

Etant donné qu’il ne possède pas encore de fenêtre de lancement contrairement aux autres titres montrés pendant la conférence et si on se fie aux propos d’Akihiro Hino, président et PDG de Level-5, il semble plus probable de voir débarquer Professor Layton and The New World of Steam sur Nintendo Switch en 2024 plutôt que cette année.