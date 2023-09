Level-5 sera présent au Tokyo Game Show et donnera des nouvelles de Professor Layton and The New World of Steam

Une date pour Layton ?

Level-5 semble être à nouveau en forme ces derniers temps avec un line-up assez solide, porté par Inazuma Eleven: Victory Road et surtout Professor Layton and The New World of Steam. Le titre pourrait tout à fait donner de ses nouvelles à l’occasion d’un éventuel Nintendo Direct de septembre, mais on a au moins la certitude qu’il sera présenté à l’occasion du panel de Level-5 au Tokyo Game Show 2023.

Ce panel aura lieu le 21 septembre à 14 heures chez nous, et nous donnera quelques informations sur les jeux Level-5 prévus pour le salon japonais. Voici les jeux Level-5 confirmés pour le Tokyo Game Show 2023 :

Decapolice (PS5, PS4, Switch)

(PS5, PS4, Switch) Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (Switch)

(Switch) Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, Switch, iOS, Android)

(PS4, Switch, iOS, Android) Megaton Musashi: Wired (PS5, PS4, Switch, PC)

(PS5, PS4, Switch, PC) Professor Layton and The New World of Steam (Switch)

Pour rappel, le Tokyo Game Show aura lieu du 21 au 24 septembre.