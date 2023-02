Un nouveau jeu Professeur Layton annoncé sur Switch

On croyait que Level-5 ne sortirait plus de jeux en dehors du Japon, mais c’est sans compter sur le retour d’un certain Professeur Layton sur Nintendo Switch. On ne l’avait pas vu venir, mais la nouvelle risque de faire plaisir à bon nombre d’amateurs d’énigmes.

Professor Layton and the New World of Steam ne sortira évidemment pas sur Steam

On pensait Hershel Layton à la retraite puisque sa fille Katrielle avait repris le flambeau sur Nintendo Switch avec L’Aventure Layton: Katrielle et la conspiration des millionnaires, mais il semblerait que le studio japonais entame un retour aux sources histoire de miser sur une valeur sûre. On ne sait pas grand-chose sur ce nouvel opus si ce n’est un une courte cinématique nous dévoilant ce qui semble être une ville de Londres en pleine révolution industrielle d’où le nom du jeu : Professor Layton and the New World of Steam (nom uniquement en anglais pour le moment).

Un site officiel vient d’ouvrir mais malheureusement nous n’apprendrons rien de plus aujourd’hui. Ce qui marque aussi, c’est l’absence de son compagnon de toujours, Luke. Toujours est-il que l’on devrait retrouver un tas d’énigmes à accomplir. Nous avons vraiment hâte d’en savoir plus. On espère également que cela donnera des ailes à Level-5 pour qu’il annonce également le jeu Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes.