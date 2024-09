Professor Layton and The New World of Steam réapparaît avec une nouvelle vidéo et la promesse d’une sortie en 2025

L’un des jeux de la période de lancement pour la Switch 2 ?

Il faudra probablement attendre encore un peu avant d’avoir droit à une vidéo sous-titrée en français (car oui, le jeu sera bien traduit), mais on se contente aisément de ce nouvel aperçu sous-titré en anglais pour le moment. Cette bande-annonce permet de faire le point sur la nouvelle aventure qui attend le professeur et Luke dans ce Professor Layton and The New World of Steam, qui est présenté par le studio comme une vraie révolution pour la licence grâce à l’utilisation des modèles 3D.

Pour savoir si l’attente en valait la peine, il faudra malgré tout encore patienter jusqu’en 2025. Pour le moment, Level-5 semble se tenir à ce créneau, même s’il ne veut toujours pas donner de période plus précise. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il est prévu sur Switch. Mais on se doute qu’il s’agira là aussi de l’un des premiers jeux de la prochaine console de Nintendo et donc l’un de ses premiers cartons.