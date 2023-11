Professor Layton and The New World of Steam ne sortira qu’en 2025, voici les premières images de gameplay

Un aperçu du fonctionnement des énigmes

On pensait le voir arriver dès l’année prochaine, mais Professor Layton and The New World of Steam doit visiblement prendre son temps. Lors du passage du jeu, Level-5 a confirmé que le titre était maintenant prévu pour 2025, sans pour autant préciser les plateformes. Il y a évidemment la Nintendo Switch, mais avec une date aussi lointaine, on pense forcément qu’il pourrait aussi être disponible sur la prochaine console de Nintendo.

Pour nous faire patienter un peu plus, le studio a partagé les premières vraies images de gameplay du jeu, en compagnie de notre professeur préféré et Luke. Notre duo doit résoudre sa première énigme en analysant une grande structure composée de plusieurs bâtiments. Il est possible de recourir à un stylo virtuel qui va nous permettre de noter les éléments sur l’écran afin de ne pas nous perdre. On appréciera aussi le fait que les cinématiques en 3D semblent être assez propres, même si le résultat visuel a largement le temps de changer d’ici la sortie du jeu.

On devrait maintenant réentendre parler du titre au cours du mois d’avril prochain, puisque c’est à ce moment précis que Level-5 organisera une nouvelle émission pour présenter ses futurs, dont un inédit. Mais la patience sera de mise pour ce Professor Layton and The New World of Steam.