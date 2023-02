Professeur Layton : Level-5 va nous en dire plus sur le prochain jeu d’ici quelques jours

L’annonce d’un nouveau jeu Professeur Layton a eu de quoi en bouleverser certains lors du dernier Nintendo Direct. La série avait disparu des radars depuis quelques années suite à la situation compliquée que vivait Level-5, mais le studio japonais souhaite aujourd’hui se ressaisir avec beaucoup de projets dans les cartons. C’est pourquoi il va organiser une émission spéciale tout prochainement, dans laquelle les projets à venir seront décortiqués, dont Professor Layton and the New World of Steam.

Level-5 met enfin en avant ses prochains jeux

Get ready for our new product announcement stream: "LEVEL5 VISION 2023 鼓 (TSUZUMI)"! Scheduled for streaming on YouTube on Mar 9th (Thu) at 8pm JST! Latest information on "Professor Layton and The New World of steam" and more will be revealed!https://t.co/yn7rci4Jh9 #L5vision — Layton Series (@LaytonSeries) February 21, 2023

Son seul teaser dévoilé lors du Nintendo Direct n’a pas permis de nous apprendre beaucoup d’éléments sur ce nouvel épisode, mais Professor Layton and the New World of Steam sera bien au centre de la prochaine prise de parole de Level-5. C’est le studio qui l’annonce lui-même en révélant l’existence de l’émission « LEVEL5 VISION 2023 », qui aura lieu le 9 mars prochain à midi (heure française).

Durant ce livestream, Level-5 devrait dévoiler des informations sur le jeu d’énigmes même s’il ne sera pas le seul titre au programme, étant donné que le catalogue du studio est plus fourni que jamais. On aura aussi droit à des détails sur Inazuma Eleven: Victory Road, qui s’est lui aussi fait attendre, ainsi que sur DecaPolice, Fantasy Life: The Girl Who Steals Time et sur le prochain Megaton Musashi.

On se doute que beaucoup d’entre vous seront au rendez-vous pour assister au retour du Professeur Layton, mais l’ensemble du line-up est plutôt alléchant. On espère apprendre de vraies informations sur ces titres, avec pourquoi pas, quelques images inédites à se mettre sous la dent.