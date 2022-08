Disponible depuis ce matin, Tower of Fantasy est accessible sur PC et smartphones. L’action RPG en monde ouvert nécessite cependant une connexion internet pour être jouée ; logique puisqu’il a une composante MMO majeur. Malheureusement, certains joueurs et certaines joueuses ont des messages d’erreur, et notamment l’impossibilité de lancer le jeu avec un message « Déjà connecté au jeu avec ce compte » ou en anglais « Account (character) Error 2618 ». Comment faire ?

Impossible de se connecter Error 2618

Cette erreur signifie que vous êtes déjà connecté sur le jeu, que ce soit via votre ordinateur/smartphone habituel ou sur un autre. Ceci dit, si personne d’autre joue à votre compte, pas de panique, ce message semble également survenir pour d’autres raisons, notamment lors des problèmes de serveurs ou quand ces derniers sont surchargés ; logique pour une journée de lancement.

Voici quelques étapes qui vont vous permettre de corriger le problème de l’erreur 2618 :

Vérifier que vous n’avez pas déjà l’application lancée sur votre PC / smartphone Vérifier que personne n’utilise votre compte actuellement Fermer le jeu puis relancer, en ayant également fermé l’application via le gestionnaire de tâches pour être sûr que le jeu a bien été coupé Changer de serveur Insister

Pour les premières étapes, cela semble naturel : soyez sûrs que le jeu n’est pas déjà lancé, chez vous ou chez quelque d’autre. Cependant, sachez que l’erreur « Déjà connecté au jeu avec ce compte » / « Account (character) Error 2618 » est affichée fréquemment à cause des serveurs surchargés au lancement. C’est pourquoi, si vous tenez à rester sur votre serveur, qu’il faut insister.

A plusieurs reprises et dans notre cas, nous avons eu le message d’erreur. En validant et en réessayant à plusieurs reprises (une bonne trentaine de fois minimum), vous finirez par tomber dans la file d’attente et vous pourrez enfin jouer. Attendez-vous cependant à ce que celle-ci soit plutôt garnie puisque le message d’erreur peut y être lié.

Bref, on imagine que vous allez être nombreux et nombreuses à l’avoir pour les premiers jours. Mais l’erreur pourrait revenir plus tard, lors des maintenances ou parce que justement, vous êtes connecté depuis un autre endroit. D’ici votre connexion, vous pouvez consulter notre soluce complète de Tower of Fantasy, où l’on vous explique le système de Simulacre ainsi que l’emplacement de tous les Nucleus dorés.