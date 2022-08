Accueil » Guides » Emplacement de tous les Nucléus Or – Tower of Fantasy

Durant votre périple dans Tower of Fantasy, vous allez pouvoir ramasser de nombreux objets dans le grand monde ouvert du jeu, certains étant plus utiles que d’autres. Si les Nucléus noirs ne manquent pas, les Nucléus Or sont une denrée bien plus rare. Ces Nucléus sont en réalité des tickets d’invocations pour tenter d’obtenir des Simulacres sur la bannière principale du jeu, autrement dit, c’est une ressource à ne pas négliger. Et il est possible d’en trouver plus d’une centaine directement dans la nature.

Ce guide va donc répertorier l’emplacement de tous les Nucléus Or du jeu. Il sera régulièrement mis à jour après la sortie avec de nouveaux emplacements, jusqu’à ce qu’il soit complet. Chaque mise à jour sera indiquée ici, en tête de cet article, pour que vous puissiez mieux voir votre progression. Voici où trouver tous les Nucléus Or dans Tower of Fantasy.

Tous les Nucléus Or d’Astra

Nucléus Or 01

Localisation : Au milieu de la rivière à l’est d’Astra et au sud de la Tour à Omnium d’Astra. Propulsez-vous avec le jet pack pour l’atteindre.

Nucléus Or 02

Localisation : A l’est d’Astra près de la Mega Arène. Soulevez la créature à l’endroit indiqué et jetez-là dans la fleur pour qu’elle puisse cracher le nucléus d’or.

Nucléus Or 03

Localisation : Dans un coffre sur une plateforme à l’est d’Astra. Vous allez devoir battre une grosse machine pour l’obtenir.

Nucléus Or 04

Localisation : Au sud d’Astra et à l’est des Piliers Pourpres. Sautez sur les trois champignons rebondissants pour faire apparaitre le nucléus or.

Nucléus Or 05

Localisation : Au sud du refuge, tout près de la faille spatiale. Utilisez du feu pour faire fondre le goudron et récupérer le nucléus.

Nucléus Or 06

Localisation : Au sud-ouest du refuge. Lancez une petite créature dans la fleur pour l’obtenir (il faudra parfois attendre une journée pour que la fleur arrive à maturité).

Nucléus Or 07

Localisation : Dans un coffre au nord-ouest du refuge dans un camp d’ennemis.

Nucléus Or 08

Localisation : Au nord d’Astra. Utilisez une arme de feu pour faire fondre le goudron et le récupérer.

Nucléus Or 09

Localisation : Grimpez au sommet de Rusty Belt et fouiller dans le coffre pour le trouver

Nucléus Or 10

Localisation : Exactement à partir du point précédent, propulsez-vous avec le jet-pack afin de l’atteindre dans les airs.

Nucléus Or 11

Localisation : Au nord d’Astra sur la plage. Utilisez une arme de feu pour enlever le goudron et dévoiler le nucléus or.

Nucléus Or 12

Localisation : Au nord-ouest d’Astra sur la plage. Utilisez du feu sur le goudron pour le faire fondre et trouver le nucléus.

Nucléus Or 13

Localisation : Dans le refuge, au bout de la partie supérieur du vaisseau.

Nucléus Or 14

Localisation : Au cercle des échos, commencez par vous poser sur la plateforme de l’image 1 ci-dessus et suivez le parcours en allant sur la plateforme brillante suivante pour dévoiler le trésor perdu dont le nucléus or.

Nucléus Or 15

Localisation : Au centre d’Astra, au nord de la rivière et en hauteur. Mettez une créature dans la fleur pour qu’elle recrache le nucléus or.

Nucléus Or 16

Localisation : Dans un camp d’ennemis au centre d’Astra.

Article en cours de rédaction…

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.