Tower of Fantasy n’arrive qu’en 2022 en Occident, mais il est déjà disponible depuis un bout de temps en Chine. Ce qui veut dire que la communauté a eu le temps d’effectuer tout un tas de tests afin de voir qui étaient les personnages/armes, autrement appelés les Simulacres, les plus puissants du jeu. Au lancement du jeu chez nous, seuls quelques personnages sont disponibles, mais en attendant la sortie des autres Simulacres, on vous dresse ici une tier list des meilleurs Simulacres de Tower of Fantasy.

Quels sont les meilleurs Simulacres dans Tower of Fantasy ?

Avant toute chose, il faut savoir que cette tier list est à titre indicatif, et qu’elle se base uniquement sur les retour de la communauté, en compilant plusieurs avis.

Elle classe les personnages selon leur utilité (en PvE ou en PvP), notamment en début de partie, et elle sera forcément amenée à changer dès que d’autres Simulacres arriveront en jeu.

Tier SS

Nemesis

King

Samir

Tier S

Meryl

Cocoritter

Tsubasa

Tier A

Shiro

Crow

Ene

Echo

Tier B

Huma

Zero

Pepper

Bai Ling

Tier C

Hilda

Notez bien que si un personnage est dans les tiers inférieurs, ça ne veut pas dire pour autant qu’il est mauvais. Chaque personnage peut servir s’il est correctement utilisé.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.