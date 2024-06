Prince of Persia: The Lost Crown dévoile une mise à jour majeure disponible dès maintenant et tease le premier DLC Mask of Darkness prévu pour septembre

Prince of Persia: The Lost Crown nous narre l’histoire de Sargon, contraint de se rendre au coeur de la citadelle du Mont Qaf pour tenter de sauver le prince Ghassan à la suite de son enlèvement. Avec ses mécaniques de metroidvania et ses combats de boss assez exigeants, le jeu propose un ensemble très solide pendant environ 15 et 20h. Depuis sa sortie, le jeu a pu bénéficier de mises à jour régulières annoncées via une feuille de route en début d’année avec la publication de modes de mort définitive ou de Speedrun mais aussi du mode « Boss Attack » permettant d’affronter tous les boss à la suite.

Mask of Darkness se dévoile

Mais alors que le premier DLC narratif du jeu était prévu pour cette année, nous n’avons aucune image ou teaser concernant ce dernier. C’est désormais chose faite avec le partage pendant l’Ubisoft Forward du premier trailer en rapport avec ce DLC prévu pour le mois de septembre prochain sans date précise mais aussi plein de nouveautés via la mise à jour majeure Epreuves Divines contenant des épreuves de combat, des boss revisités, des défis de plateforme et de puzzles ainsi que de nouvelles amulettes et tenues.

La mise à jour Epreuves Divines permettra de découvrir 22 nouveaux défis d’experts accessibles via une porte spéciale située au hub central, permettant de choisir parmi quatre séries de défis devenant progressivement plus difficiles. Les épreuves sont progressivement débloquées au fur et à mesure que de nouveaux pouvoirs sont acquis, tandis que quatre nouvelles amulettes et tenues seront débloquées dès que vous battrez le boss revisité de chaque série de défis. Pas davantage d’informations en ce qui concerne le DLC qui se révèlera plus tard avant sa sortie.

Prince of Persia: The Lost Crown est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et Amazon Luna depuis le 18 janvier dernier. La mise à jour Epreuves Divines est donc disponible dès maintenant en attendant le premier DLC narratif Mask of Darkness en septembre prochain. Vous pouvez retrouver notre test et notre soluce complète pour aller plus loin.