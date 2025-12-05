Prime Gaming : Lego 2K Drive, Deus Ex: Mankind Divided… Voici les jeux compris dans l’abonnement en décembre
Rédigé par Jordan
Les habitudes ont la dent dure et on peine encore à appeler comme il se doit Amazon Luna, qui est venu remplacer le service Prime Gaming d’Amazon. Le géant de la vente en ligne continue de proposer tous les mois des jeux à tous les abonnés Prime, et les titres du mois de décembre viennent d’être dévoilés, avec pas mal de jeux à ne pas manquer.
Les jeux Amazon Luna en décembre
Pour ce dernier mois de l’année, le service Amazon Luna vous propose une nouvelle fois quelques jeux à télécharger sur votre PC, et même s’ils ne sont pas tous très récents, ce sera l’occasion de vous occuper durant les fêtes. Ne serait-ce qu’avec LEGO 2K Drive pour un jeu de courses arcade, à moins de préférer les aventures plus sérieuses comme Deus Ex – Mankind Divided.
Voici la liste des jeux qui seront ajoutés au service Amazon Luna (Prime Gaming) en décembre :
- LEGO 2K Drive [Epic Games Store] – Disponible
- Forgotten Realms: The Archives – Collection One [GOG Code] – 4 décembre
- GYLT [Amazon Games App] – 4 décembre
- Forgotten Realms: The Archives – Collection Two [GOG Code] – 11 décembre
- Christmas Adventure: Candy Storm [Legacy Games Code] – 11 décembre
- Bō: Path of the Teal Lotus [GOG Code] – 18 décembre
- Gunslugs 2 [GOG Code] – 18 décembre
- Ashworld [GOG Code] – 18 décembre
- Forgotten Realms: The Archives – Collection Three [GOG Code] – 18 décembre
- Fallout [GOG Code] – 23 décembre
- Fallout 2 [GOG Code] – 23 décembre
- Dreamscaper [Epic Games Store] – 30 décembre
- Living Legends: The Crystal Tear Collector’s Edition [Amazon Games App] – 30 décembre
- Deus Ex – Mankind Divided [Epic Games Store] – 30 décembre
