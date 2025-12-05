Prime Gaming : Lego 2K Drive, Deus Ex: Mankind Divided… Voici les jeux compris dans l’abonnement en décembre

Les jeux Amazon Luna en décembre

Pour ce dernier mois de l’année, le service Amazon Luna vous propose une nouvelle fois quelques jeux à télécharger sur votre PC, et même s’ils ne sont pas tous très récents, ce sera l’occasion de vous occuper durant les fêtes. Ne serait-ce qu’avec LEGO 2K Drive pour un jeu de courses arcade, à moins de préférer les aventures plus sérieuses comme Deus Ex – Mankind Divided.

Voici la liste des jeux qui seront ajoutés au service Amazon Luna (Prime Gaming) en décembre :