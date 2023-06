My Time at Sandrock : Un collector et une version physique confirmés, les détails

Où précommander My Time at Sandrock en physique ?

Après l’incroyable succès de My Time at Portia, les développeurs du studio Pathea Games ont remis le couvert avec une suite plus ambitieuse, plus jolie et encore plus complète. Déjà en accès anticipé depuis un peu plus d’un an, les retours des utilisateurs et utilisatrices sur Steam au sujet de ce My Time at Sandrock sont d’ailleurs excellents, avec des évaluations qui gravitent autour du « très positives ». Déjà accessible en early access sur PC, le titre s’apprête à sortir sur consoles de salon.

Repéré par Focus Entertainment, le titre a donc accéléré la cadence et prévoit de déployer sa 1.0 fin septembre, une date qui a été révélée il n’y a pas si longtemps. En plus de cette mise à jour massive, les versions consoles seront également proposées. Et bonne nouvelle aujourd’hui puisque l’on apprend que l’on aura bien des versions physiques sur l’ensemble des plateformes évoquées, distribuées par Just for Games, entreprise française qui semble enchaîner les annonces de ce genre.

Collector My Time at Sandock

Mais puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule (il semblerait), une édition collector a également été officialisée dans la foulée. Prévue également su PlayStation, Xbox et Switch, celle-ci va regrouper de nombreux bonus, notamment une adorable peluche. Voici son contenu exact :

Une boîte de l’édition collector et jeu physique

Un Atelier artisanal en bois (14 x 17 x 15 cm)

Une Peluche de monstre Pensky de 17 cm

Une BD de 40 pages « A Logan Story »

Des figurines en bois Logan et Nia

Un certificat de licence de constructeur

Des bonus numériques (Tenue pour le joueur (4 couleurs) + Maillot de bain pour le joueur (4 couleurs))

Pour l’instant, nous ne connaissons pas le prix de ces éditions, ni pour la traditionnelle version physique, ni pour ce collector. Nous mettrons à jour cet article dès que l’on en saura davantage, tout en vous prévenant de l’ouverture des précommandes qui doivent arriver très bientôt.

My Time at Sandrock sortira le 26 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch.